Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды

Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды

Бразильский сырьевой гигант Vale сохранит планы по добыче железной руды в размере 400 млн тонн в год к 2022 г., если это потребуется рынку, и будет использовать свой принцип "стоимость важнее объемов" при дальнейшем планируемом расширении рудников. Об этом пишет агентство Platts.

Запланированный на 2022 год объем добычи составлят 310 млн тонн железной руды, что гораздо ниже по сравнению с прогнозом на 2020 год, сообщил аналитикам исполнительный директор компании по черным металлам Марчелло Спинелли.

Дальнейшее расширение производства произойдет за счет новых предприятий на севере Бразилии. В июле введенный в строй в 2017 г. комплекс S11D на месторождении Carajas в штате Пара вышел на уровень 110 млн тонн в годовом эквиваленте, а в ближайшие годы увеличит этот показатель до 130 млн тонн в год. В августе Vale рассчитывает получить разрешение на разработку еще одного крупного месторождения в этом регионе — Serra Leste.

По словам М.Спинелли, добыча Vale в первом полугодии составила 127 млн тонн железной руды, а во втором будет на уровне 183 млн тонн или на дополнительных 50 млн тонн.

К 2027 г. компания планирует довести объем производства железорудного сырья до 450 млн тонн в год. По словам М. Спинелли, такой прогноз базируется на устойчивом росте спроса на железную руду в Китае и других азиатских странах.

МинПром по материалам МеталлТорг

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