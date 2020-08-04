ArcelorMittal Italia подрывает показатели всей металлургии Италии

ArcelorMittal Italia подрывает показатели всей металлургии Италии

Как заявил руководитель итальянской федерации стали Алессандро Банзато: "В Италии у нас также своеобразная ситуация с ArcelorMittal Italia, крупнейшим итальянским производителем плоского проката, который в настоящее время работает с самой низкой исторической производительностью. Таким образом, это скажется на общем объеме производства Италии". Его слова приводит агентство Platts.

Ожидается, что ArcelorMittal Italia в этом году произведет около 3,5 млн тонн нерафинированной стали по сравнению с 5 млн. тонн в 2019 году при установленной мощности около 11 млн тонн в год.

"Мы все знаем, с какими трудностями сталкиваетсяArcelorMittal Italia, бывшая компания Ilva. Лично я думаю, что на данный момент мы должны ожидать, что правительство Италии примет участие в компании, - сказал А.Банзато. - Может быть, ArcelorMittal Italia удастся использовать часть средств, чтобы сделать ArcelorMittal Italia более экологичной, но в настоящее время не ясно, насколько не только бывшая Ilva, но и вся стальная отрасль страны, сможет использовать деньги".

Ранее сообщалось, что правительство Италии отклонило последний план ArcelorMittal по возрождению завода Ilva, который включал значительное сокращение рабочих мест и отказ от инвестиционных обязательств, и рабочие уже объявили забастовку в знак протеста против этого плана. 

МинПром по материалам МеталлТорг

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