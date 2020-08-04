Старейшая сеть универмагов в США объявила о своем банкротстве

Американская сеть универмагов класса люкс Lord & Taylor, пионер в области с почти 200-летней историей, подала заявку на защиту от банкротства вместе со своим владельцем Le Tote. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Что известно

Это является еще одним свидетельством разрушительного воздействия пандемии covid-19 на известных ритейлеров США .

Это произошло менее чем через год после того, как Le Tote согласился купить Lord & Taylor у материнской компании Hudson's Bay на Пятом Авеню.

В марте Lord & Taylor временно закрыл свои 38 физических магазинов, но продолжал работать через онлайн-каналы на фоне пандемиикоронавируса.

Компания считается старейшей сетью универмагов в Соединенных Штатах и первым, кто установил лифт и назначил женщину-генерального директора – Дороти Шейвер, которая сыграла ключевую роль в превращении ее в культовое место для американских дизайнеров в 40-х и 50-х годах прошлого века.

Сеть начала свою историю в 1826 году, когда Сэмюэль Лорд и Джордж Вашингтон Тейлор открыли магазин на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Расходы американцев на одежду снижаются, и тысячи розничных продавцов вынуждены закрываться, некоторые навсегда.

Кто обанкротился

С марта ряд крупных ритейлеров были вынуждены обанкротиться, в том числе Brooks Brothers Group, JC Penney, Neiman Marcus Group и J. Crew Group.