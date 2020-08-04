Старейшая сеть универмагов в США объявила о своем банкротстве

Американская сеть универмагов класса люкс Lord & Taylor, пионер в области с почти 200-летней историей, подала заявку на защиту от банкротства вместе со своим владельцем Le Tote. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Старейшая сеть универмагов в США объявила о своем банкротстве

Что известно

Это является еще одним свидетельством разрушительного воздействия пандемии covid-19 на известных ритейлеров США.

Это произошло менее чем через год после того, как Le Tote согласился купить Lord & Taylor у материнской компании Hudson's Bay на Пятом Авеню.

В марте Lord & Taylor временно закрыл свои 38 физических магазинов, но продолжал работать через онлайн-каналы на фоне пандемиикоронавируса.

Компания считается старейшей сетью универмагов в Соединенных Штатах и первым, кто установил лифт и назначил женщину-генерального директора – Дороти Шейвер, которая сыграла ключевую роль в превращении ее в культовое место для американских дизайнеров в 40-х и 50-х годах прошлого века.

Сеть начала свою историю в 1826 году, когда Сэмюэль Лорд и Джордж Вашингтон Тейлор открыли магазин на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Расходы американцев на одежду снижаются, и тысячи розничных продавцов вынуждены закрываться, некоторые навсегда.

Кто обанкротился

С марта ряд крупных ритейлеров были вынуждены обанкротиться, в том числе Brooks Brothers Group, JC Penney, Neiman Marcus Group и J. Crew Group.

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