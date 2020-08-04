В Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнеса

В Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнеса

Последние несколько недель объем кредитов, выданных по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", уверенно растет. Но, к сожалению, не за счет кредитов, выданных на открытие своего дела. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Требования банков к заемщикам мало зависят от инициатив президента. Те, кто попробовал получить кредиты в самом начале действия программы, в 4 случаях из 5 получил отказ в выдаче из-за отсутствия кредитной истории, ликвидного залога, репутации или плохой проработки бизнес-плана", - сказал он.

"Собственно, чуда не случилось: банки решили не рисковать, и кредитно-инвестиционного бума не случилось. Эта программа стала еще одним прожектом, который может существовать только в теоретической плоскости", - добавил С.Магера.

По мнению народного депутата, программа нуждалась в модификации, в результате чего правительство решило применить эту программу для смягчения последствий эпидемии и карантина на украинскую экономику. Теперь разрешается не только выдавать новые, но и рефинансировать старые займы. Это послабление и стало источником бурного роста количества выданных кредитов, уверен он.

Он отметил, что предприниматели, которые уже имели кредиты в банке, поспешили рефинансировать эти кредиты за счет дешевых ресурсов программы. Программа, задуманная как один из способов стимулировать развитие украинской экономики, стала инструментом по предоставлению помощи МСБ: рефинансирование снижает процентные расходы, что дает возможность предпринимателю применить эти средства для развития бизнеса либо пустить их на смягчение последствий кризиса. "Так что не стоит списывать программу со счетов полностью. Пусть она и не стала источником предпринимательского бума в Украине, но, вполне возможно, власти смогут при помощи этой программы сохранить занятость и рабочие места", - добавил С.Магера.

"Также мы должны помнить о том, что уже существует другой испытанный вариант, способствующий открытию новых бизнесов и рабочих мест, - свободная экономическая зона с льготным налогообложением. Но наш законопроект о такой, к примеру, зоне лежит у "слуг народа" под сукном почти год", - резюмировал народный депутат.



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