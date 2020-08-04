Украина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпред

1 августа срок действия запрета истек и не был продлен.

Украина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпред
Фото: supreme.court.gov.ua

Кабинет Министров снимает запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действующий в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - написал он.

"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗ и гречка), запреты были обоснованы, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.

Напомним, что с начала карантина в Украине был запрещен экспорт товаров противоэпидемического потребления. Это водонепроницаемые лабораторные костюмы, перчатки из полимерных материалов, перчатки медицинские нестерильные неталькованнные нитриловые, перчатки неопудренные из нитрила, халаты изоляционные медицинские одноразовые, маски медицинские (хирургические), защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты не ниже FFP2.

Запрет на экспорт этих товаров был введен 12 марта на месяц и каждый раз продлевался.

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