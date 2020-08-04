10 тыс. га земель на границе с Польшей возвращены в госсобственность

Земли были переданы для ведения охотничьего хозяйства.

10 тыс. га земель на границе с Польшей возвращены в госсобственность
Фото: inpoland.net.pl

Многолетний спор о законности предоставления и использования более 10 тыс. га земель вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Польша на территории Львовской области, которые, по решению областного совета, переданы сторонней организации для ведения охотничьего хозяйства, завершен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда поддержал позицию Офиса генерального прокурора и оставил без изменений судебные решения предыдущих инстанций, которые признали незаконными и отменили соответствующие решения Львовского областного совета и договор об организации ведения охотничьего хозяйства в пределах пограничной полосы.

По законам Украины "Об использовании земель обороны" и "О государственной границе Украины" вдоль линии границы Украины, с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, устанавливается пограничная полоса - земли с особым режимом использования, пребывание которых в частном пользовании невозможно.

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