Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил сговор между тремя компаниями, которые участвовали в тендере на закупку природного газа Международным аэропортом “Борисполь” на сумму почти 26 млн гривен. Кроме штрафа на общую сумму более 2 млн гривен компании также лишены на три года права участвовать в государственных тендерах.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Антимонопольного комитета Украины.

“Речь идет о трех участниках ООО “Энергетическая нефтегазовая компания” (ЭНК), ООО “Нефтегаз-Альянс” и ООО “Газпостач-Черкассы”, которые действовали слаженно с намерением устранить состязательность между собой”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее – Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между нарушителями:

ООО “Нефтегаз-Альянс” и ООО “ЭНК” подавали налоговую отчетность и осуществляли контроль банковских счетов с одного IP-адреса, принадлежащего третьему лицу;

ООО “ЭНК” и ООО “Нефтегаз-Альянс” подавали налоговую отчетность с IP-адреса, принадлежащего ООО “Газпостач-Черкассы”;

пользовались общими средствами связи, принадлежащих одному из фигурантов дела;

имели общих работников;

вели хозяйственную деятельность по одному адресу;

имели финансово-хозяйственные отношения в виду возвратной финансовой помощи;

имели стали хозяйственные отношения;

имели общие особенности и одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений;

одновременно и последовательно пользовались одним и тем же сканоборудованием для копирования документов.

В результате рассмотрения дела на компании были наложены штрафы:

ООО “Нефтегаз-Альянс” – на 1,8 млн гривен;

ООО “Газпостач-Черкассы” – на 187 тыс. гривен;

ООО “ЭНК” – на 70 тыс. гривен.

Как ранее сообщала KV , оперативники СБУ подозревают, что при строительстве паркинга в международном аэропорту “Борисполь” под Киевом были допущены злоупотребления. По мнению СБУ , речь идет о присвоении предпринимателями суммы около 37 млн гривен.