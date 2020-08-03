Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил сговор между тремя компаниями, которые участвовали в тендере на закупку природного газа Международным аэропортом “Борисполь” на сумму почти 26 млн гривен. Кроме штрафа на общую сумму более 2 млн гривен компании также лишены на три года права участвовать в государственных тендерах.
Об этом
“Речь идет о трех участниках ООО “Энергетическая нефтегазовая компания” (ЭНК), ООО “Нефтегаз-Альянс” и ООО “Газпостач-Черкассы”, которые действовали слаженно с намерением устранить состязательность между собой”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее – Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между нарушителями:
ООО “Нефтегаз-Альянс” и ООО “ЭНК” подавали налоговую отчетность и осуществляли контроль банковских счетов с одного IP-адреса, принадлежащего третьему лицу;
ООО “ЭНК” и ООО “Нефтегаз-Альянс” подавали налоговую отчетность с IP-адреса, принадлежащего ООО “Газпостач-Черкассы”;
пользовались общими средствами связи, принадлежащих одному из фигурантов дела;
имели общих работников;
вели хозяйственную деятельность по одному адресу;
имели финансово-хозяйственные отношения в виду возвратной финансовой помощи;
имели стали хозяйственные отношения;
имели общие особенности и одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений;
одновременно и последовательно пользовались одним и тем же сканоборудованием для копирования документов.
В результате рассмотрения дела на компании были наложены штрафы:
ООО “Нефтегаз-Альянс” – на 1,8 млн гривен;
ООО “Газпостач-Черкассы” – на 187 тыс. гривен;
ООО “ЭНК” – на 70 тыс. гривен.
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