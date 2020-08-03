Из Нацбанка ушла директор Департамента коммуникаций
С 3 августа 2020 директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко по собственному желанию завершает работу на должности. Об этом
«За более чем пять лет работы в Национальном банке Наталья Бондаренко построила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одной из самых открытых государственных институтов в Украине », — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
Чем занималась Бондаренко
Наталья Бондаренко руководила коммуникациями Национального банка с декабря 2014 года.
В ее подчинении были стратегические коммуникации НБУ, связи с общественностью и СМИ, работа по повышению финансовой грамотности, Музей денег НБУ, Экспертная платформа НБУ и визуальные коммуникации регулятора, а также каналы коммуникаций центробанка — веб-сайт, тематические микросайты и лендинги, страницы НБУ в пяти социальных сетях.
Напомним
- Совет НБУ 31 июля 2020 года освободил Сергея Холода с должности заместителя председателя Национального банка по собственному желанию.
- Как писал «Минфин», эксперты ожидают поэтапной и максимально мягкой смены правления НБУ в течение длительного времени — 3-10 месяцев.
- Очень мало известно о тех, кто заменит нынешнее правление НБУ. Официальной информации на этот счет пока нет, только разговоры. По одной из версий, в правление регулятора пригласят заместителя главы Укргазбанка Александра Дубровина. 8 лет назад он уже приходил в Нацбанк, в департамент банковского надзора (заместителем директора), и может снова вернуться.
- Не исключается появление в НБУ корпоративного заместителя главы Укргазбанка Дениса Чернышева. Первоначально ожидалось, что после перехода Шевченко в Национальный банк, он возглавит Укргазбанк. Однако после того, как в. о. главы Укргазбанка был назначен Андрей Кравец, снова пошли разговоры о возможном появлении Чернышева в центробанке.
- Также на рынке допускают появление в Нацбанке казначея Укргазбанка Алексея Ефремова, которого считают сильным валютчиком.
- Предполагается, что Кирилл Шевченко будет пытаться забрать у НБУ 3-4 работников Укргазбанка. Но одновременно будет приглашать и специалистов из других украинских банков.