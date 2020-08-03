Из Нацбанка ушла директор Департамента коммуникаций

С 3 августа 2020 директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко по собственному желанию завершает работу на должности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Из Нацбанка ушла директор Департамента коммуникаций
Фото: finbalance.com.ua

«За более чем пять лет работы в Национальном банке Наталья Бондаренко построила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одной из самых открытых государственных институтов в Украине », — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Чем занималась Бондаренко

Наталья Бондаренко руководила коммуникациями Национального банка с декабря 2014 года.

В ее подчинении были стратегические коммуникации НБУ, связи с общественностью и СМИ, работа по повышению финансовой грамотности, Музей денег НБУ, Экспертная платформа НБУ и визуальные коммуникации регулятора, а также каналы коммуникаций центробанка — веб-сайт, тематические микросайты и лендинги, страницы НБУ в пяти социальных сетях.

Напомним

  • Совет НБУ 31 июля 2020 года освободил Сергея Холода с должности заместителя председателя Национального банка по собственному желанию.
  • Как писал «Минфин», эксперты ожидают поэтапной и максимально мягкой смены правления НБУ в течение длительного времени — 3-10 месяцев.
  • Очень мало известно о тех, кто заменит нынешнее правление НБУ. Официальной информации на этот счет пока нет, только разговоры. По одной из версий, в правление регулятора пригласят заместителя главы Укргазбанка Александра Дубровина. 8 лет назад он уже приходил в Нацбанк, в департамент банковского надзора (заместителем директора), и может снова вернуться.
  • Не исключается появление в НБУ корпоративного заместителя главы Укргазбанка Дениса Чернышева. Первоначально ожидалось, что после перехода Шевченко в Национальный банк, он возглавит Укргазбанк. Однако после того, как в. о. главы Укргазбанка был назначен Андрей Кравец, снова пошли разговоры о возможном появлении Чернышева в центробанке.
  • Также на рынке допускают появление в Нацбанке казначея Укргазбанка Алексея Ефремова, которого считают сильным валютчиком.
  • Предполагается, что Кирилл Шевченко будет пытаться забрать у НБУ 3-4 работников Укргазбанка. Но одновременно будет приглашать и специалистов из других украинских банков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Пять ожиданий бизнеса от работы Нацбанка под новым руководствомПять ожиданий бизнеса от работы Нацбанка под новым руководством
У Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добычеУ Нафтогаза появился новый директор дивизиона по разведке и добыче
НБУ призначив директорку страхового департаментуНБУ призначив директорку страхового департаменту
У Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грнУ Тернополі ексдиректора підприємства підозрюють у спробі незаконної приватизації майна вартістю понад 30 млн грн
Финдиректор Vale ожидает снижения цен на рудуФиндиректор Vale ожидает снижения цен на руду
Один из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы НацбанкаОдин из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы Нацбанка
Всемирный Банк назначил нового директора по делам УкраиныВсемирный Банк назначил нового директора по делам Украины
Повышение платы за переработку давальческого сырья позволило ОПЗ заработать с марта дополнительные 13,5 млн грн, - директорПовышение платы за переработку давальческого сырья позволило ОПЗ заработать с марта дополнительные 13,5 млн грн, - директор
Директора филиала "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн гривенДиректора филиала "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба окружающей среде на 850 млн гривен
Фонд госимущества назначил нового и.о. директора ЗТМКФонд госимущества назначил нового и.о. директора ЗТМК
Последние новости
Подгружаем последние новости