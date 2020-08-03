Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%

Грузовые перевозки по Днепру упали на 12,8%

Грузовые перевозки по Днепру в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 12,8%. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

Согласно подсчетам, транспортировка грузов составила 4,76 млн тонн по сравнению с 5,45 млн тонн годом ранее. Грузопоток на главной реке Украины продолжает снижаться четвертый месяц подряд.

Объемы стройматериалов и других грузов на Днепре упали на 4,5%, до 2,29 млн тонн, а зерновых – на 29%, до 1,56 млн тонн. Но перевозка металлопродукции выросла на 4,3%, до 871 тыс. тонн, а нефтепродуктов – на 62,1%, до 36 тыс. тонн.

Ранее в Ассоциации заявляли, что грузовые перевозки по рекам Украины в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 10% и достигли 18,2 млн тонн по сравнению с 16,6 млн тонн годом ранее. Транспортировка грузов по Днепру в прошлом году поднялась на 19%, до 11,8 млн тонн. По реке перевозили стройматериалы, металлопродукцию и зерно.

Грузооборот на Южном Буге в минувшем году поднялся на 33%, до 800 тыс. тонн. По этой реке перевозили зерновые грузы. Что касается Дуная, то здесь перевозка уменьшилась на 6%, до 5,6 млн тонн. Среди основных грузов – уголь, руда и зерновые.

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