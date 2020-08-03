ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов

ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов

Немецкий производитель стали ThyssenKrupp успешно завершил продажу своего лифтового бизнеса и, таким образом, достиг еще одной важной вехи в начатой в прошлом году реструктуризации компании.

Все соответствующие органы власти ранее одобрили продажу консорциуму участников торгов Advent International и Cinven. 27 февраля 2020 года Thyssenkrupp договорился с консорциумом о передаче лифтового бизнеса. После закрытия компания получила цену покупки 17,2 млрд евро в соответствии с этим договорным соглашением.

"Сделка немедленно приведет к значительному уменьшению долга к чистому балансу и значительному увеличению капитала ... Часть доходов будет использована для развития частей бизнеса, где можно достичь привлекательной целевой прибыли. Средства также могут быть использованы для необходимых мер по реструктуризации", - сообщили в ThyssenKrupp.

В компании напомнили, что для обеспечения ликвидности, пострадавшей в результате пандемии COVID-19, ThyssenKrupp заключил кредитную линию в размере 1 млрд евро в рамках специальной программы KfW. Эта кредитная линия будет закрыта после того как компания получит деньги от продажи лифтового бизнеса.

Закрытие сделки приведет к смене персонала среди представителей сотрудников в Наблюдательном совете ThyssenKrupp. После закрытия сделки Сюзанна Хербергер, председатель производственного совета ThyssenKrupp Elevator, покинет наблюдательный совет концерна. Преемником ее станет Текин Насикколь, представитель сталелитейного подразделения ThyssenKrupp Steel Europe AG.

МинПром по материалам Металлургпром

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