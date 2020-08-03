ThyssenKrupp успешно продал подразделение по выпуску лифтов

Немецкий производитель стали ThyssenKrupp успешно завершил продажу своего лифтового бизнеса и, таким образом, достиг еще одной важной вехи в начатой в прошлом году реструктуризации компании.



Все соответствующие органы власти ранее одобрили продажу консорциуму участников торгов Advent International и Cinven. 27 февраля 2020 года Thyssenkrupp договорился с консорциумом о передаче лифтового бизнеса. После закрытия компания получила цену покупки 17,2 млрд евро в соответствии с этим договорным соглашением.



"Сделка немедленно приведет к значительному уменьшению долга к чистому балансу и значительному увеличению капитала ... Часть доходов будет использована для развития частей бизнеса, где можно достичь привлекательной целевой прибыли. Средства также могут быть использованы для необходимых мер по реструктуризации", - сообщили в ThyssenKrupp.



В компании напомнили, что для обеспечения ликвидности, пострадавшей в результате пандемии COVID-19, ThyssenKrupp заключил кредитную линию в размере 1 млрд евро в рамках специальной программы KfW. Эта кредитная линия будет закрыта после того как компания получит деньги от продажи лифтового бизнеса.



Закрытие сделки приведет к смене персонала среди представителей сотрудников в Наблюдательном совете ThyssenKrupp. После закрытия сделки Сюзанна Хербергер, председатель производственного совета ThyssenKrupp Elevator, покинет наблюдательный совет концерна. Преемником ее станет Текин Насикколь, представитель сталелитейного подразделения ThyssenKrupp Steel Europe AG.



