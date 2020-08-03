У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания

У бизнеса по-прежнему пессимистичные ожидания

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины, в июле вырос на 1,5 процентного пункта (п.п.) – до 46,9 после роста в июне на 9,6 п.п., однако по-прежнему находится ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса способствовали оживлению экономики. В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на полтора пункта – до 47 пунктов. Впрочем, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают", – отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, в июле несколько оптимистичными были предприятия сферы услуг и строительства, хотя общие настроения этих предприятий все равно остаются низкими. Немного лучшие ожидания имеют предприятия промышленности и торговли, но они также сдержанно оценивают свои текущие результаты и пока не прогнозируют рост продаж.

"Из-за высокого уровня неопределенности с пандемией рынок труда остается слабым. Четвертый месяц подряд бизнес ухудшает свои ожидания относительно общей численности работников в своих штатах", – уточнили в НБУ.

Опрос был проведен 6-24 июня, в нем приняли участие представители 162 предприятия.

Как сообщалось, на фоне постепенного ослабления карантина Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, в июне вырос на 9,6 базисных пунктов – до 45,5.

Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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