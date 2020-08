Завод US Steel в Индиане будет простаивать до конца года

Крупнейший американский производитель стали US Steel ожидает, что две его доменные печи и прокатный стан в США , которые были временно приостановлены в результате пандемии коронавируса, будут простаивать как минимум до конца 2020 года, поскольку компания по-прежнему сосредоточена на сохранении денежных средств и ликвидности.



В US Steel ранее объявили о перезапуске доменных печей № 6 и № 8 в Индиане в связи с повышенным спросом на сталь со стороны клиентов.



"Наше решение перезапустить доменные печи не является спекулятивным, - сказал Кевин Льюис, вице-президент по связям с инвесторами в US Steel. - Спрос, который мы видим в нашей книге заказов, поддерживает эти перезапуски и исходит из фиксированных контрактов, которые мы заключили с клиентами ... На самом деле нет ничего спекулятивного в том, как наша компания реагировала на возврат спроса со стороны наших клиентов".



Генеральный директор компании Дэвид Берритт (David Burritt) заявил, что деятельность компании по производству железной руды в Миннесоте останется приостановленной на неопределенный срок.



По словам Д.Берритта, учитывая проблемы, связанные с коронавирусом, US Steel по-прежнему нацелена на повышение себестоимости и сохранение денежных средств, добавив, что компания активно продает непрофильные активы.



US Steel в пятницу сообщила о чистом убытке в 589 млн долл. США при объеме продаж 2,09 млрд долл. США во втором квартале по сравнению с чистой прибылью в 68 млн долл. США при объеме продаж 3,55 млрд долл. США годом ранее.