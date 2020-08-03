Чистый доход Одесского припортового завода составил 500 млн грн во II квартале

Чистая прибыль при этом выроcла до 336,6 млн грн.

Чистый доход Одесского припортового завода составил 500 млн грн во II квартале
Фото: opz.odessa.net

Чистый доход от реализации АО "Одесский припортовый завод" составил 504,6 млн грн во II квартале 2020 года. Чистая прибыль при этом выросла до 336,6 млн грн, а объем налоговых выплат - до 141,4 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При этом отмечается, что за отчетный период на ОПЗ было произведено 210,6 тыс. тонн карбамида и 141 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного - 20,6 тыс. тонн.

"В этот период проводились запланированные работы по модернизации агрегата № 2 по производству аммиака, который планируется запустить в работу в I квартале 2021 года. Кроме того, в течение II квартала началось финансирование и подготовка к плановому капитальному ремонту агрегата №1 по производству карбамида, который начался с 05.07.2020 года", - отметили в ОПЗ.

Также сообщили, что на улучшение финансовых показателей предприятия частично повлияло укрепление курса национальной валюты, благодаря чему задолженность перед одним из основных кредиторов ОПЗ - компанией Ostchem ltd - сократилась на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

Напомним, в конце июля на ОПЗ сообщили о давлении, которое оказывается на членов правления в связи с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья. Две компании из групп ОККО и Socar подали заявки, не соответствующие условиям конкурсного отбора и не были допущены к отбору, после чего проведение конкурса было заблокировано в суде, а ОПЗ стал мишенью информационных атак.

Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины, специализирующимся на производстве и экспорте карбамида и аммиака. Предприятие находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

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