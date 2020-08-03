Долги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардов

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец июня 2020 года сократилась на 3,3% по сравнению с апрелем 2020 года – до 57,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Униан.

Фото: vodarivne.com

Сколько уплачено

В июне население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн (123,6% начисленных за этот период сумм).

На конец июня задолженность населения составила:

по оплате за природный газ — 22,9 млрд грн;

за централизованное отопление и горячую воду – 18,0 млрд грн;

за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн;

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,5 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн;

за поставку электроэнергии – 5,5 млрд грн.

«В июне 2020 года с населением заключили 3,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн», — сообщили в Госстате.

По состоянию на конец мая 2020 года население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 59,9 млрд грн.

В частности, за природный газ — 23,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,8 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,8 млрд грн.

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