Долги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардов
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец июня 2020 года сократилась на 3,3% по сравнению с апрелем 2020 года – до 57,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата,
Сколько уплачено
В июне население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,5 млрд грн (123,6% начисленных за этот период сумм).
На конец июня задолженность населения составила:
- по оплате за природный газ — 22,9 млрд грн;
- за централизованное отопление и горячую воду – 18,0 млрд грн;
- за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн;
- за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,5 млрд грн;
- за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн;
- за поставку электроэнергии – 5,5 млрд грн.
«В июне 2020 года с населением заключили 3,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн», — сообщили в Госстате.
По состоянию на конец мая 2020 года население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 59,9 млрд грн.
В частности, за природный газ — 23,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,8 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,8 млрд грн.
Ранее сообщалось
- По данным Минсоцполитики, в январе 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 миллиона граждан, а средний ее размер составил 1400 гривен, что в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года.
- В марте 2020 года заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что получатели субсидий и льгот в Украине не лишатся их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг.