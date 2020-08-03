Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Министерство финансов опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков сокращен до 44. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кого исключили

Из перечня банков исключен Банк «Сич».

Перечень уполномоченных банков

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Агропросперис Банк

Аккордбанк

Акцент-Банк

Альфа-Банк

Банк Альянс

Банк Восток

Банк Глобус

Банк Грант

Идея Банк

Индустриалбанк

Клиринговый Дом

Коммерческий Индустриальный Банк

Конкорд

Банк Кредит Днепр

Кредитвест Банк

Креди Агриколь Банк

Кредобанк

Кристалбанк

Банк Львов

Мегабанк

Метабанк

Международный инвестиционный банк

Мотор-Банк

МТБ Банк

ОТП Банк

Пивденный

Пиреус Банк МКБ

Поликомбанк

Полтава-банк

Правекс Банк

ПроКредит Банк

ПУМБ

Радабанк

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Укрстройинвестбанк

Укрсиббанк

Универсал Банк

Банк Форвард

Юнекс Банк

Напомним

В апреле в перечне банков для бюджетных выплат было 42 банка.