Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Министерство финансов опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков сокращен до 44. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Кого исключили

Из перечня банков исключен Банк «Сич».

Перечень уполномоченных банков

  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Агропросперис Банк
  • Аккордбанк
  • Акцент-Банк
  • Альфа-Банк
  • Банк Альянс
  • Банк Восток
  • Банк Глобус
  • Банк Грант
  • Идея Банк
  • Индустриалбанк
  • Клиринговый Дом
  • Коммерческий Индустриальный Банк
  • Конкорд
  • Банк Кредит Днепр
  • Кредитвест Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • Кристалбанк
  • Банк Львов
  • Мегабанк
  • Метабанк
  • Международный инвестиционный банк
  • Мотор-Банк
  • МТБ Банк
  • ОТП Банк
  • Пивденный
  • Пиреус Банк МКБ
  • Поликомбанк
  • Полтава-банк
  • Правекс Банк
  • ПроКредит Банк
  • ПУМБ
  • Радабанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал Банк
  • Банк Форвард
  • Юнекс Банк

Напомним

В апреле в перечне банков для бюджетных выплат было 42 банка.

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