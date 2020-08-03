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2020-08-03
Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам
Министерство финансов опубликовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков сокращен до 44. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кого исключили
Из перечня банков исключен Банк «Сич».
Перечень уполномоченных банков
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Агропросперис Банк
- Аккордбанк
- Акцент-Банк
- Альфа-Банк
- Банк Альянс
- Банк Восток
- Банк Глобус
- Банк Грант
- Идея Банк
- Индустриалбанк
- Клиринговый Дом
- Коммерческий Индустриальный Банк
- Конкорд
- Банк Кредит Днепр
- Кредитвест Банк
- Креди Агриколь Банк
- Кредобанк
- Кристалбанк
- Банк Львов
- Мегабанк
- Метабанк
- Международный инвестиционный банк
- Мотор-Банк
- МТБ Банк
- ОТП Банк
- Пивденный
- Пиреус Банк МКБ
- Поликомбанк
- Полтава-банк
- Правекс Банк
- ПроКредит Банк
- ПУМБ
- Радабанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Таскомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Укрсиббанк
- Универсал Банк
- Банк Форвард
- Юнекс Банк
Напомним
В апреле в перечне банков для бюджетных выплат было 42 банка.