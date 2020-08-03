Взлет и падение: Трейдеры потеряли $1,5 миллиарда в криптовалюте за несколько часов

Трейдеры потеряли около $1,5 млрд в криптовалюте на ликвидациях контрактов, согласно данным сервиса Bybt.com. Об этом пишет РБК.

Фото: hromadske.ua

Причина потерь

Произошло это на фоне вчерашнего падения цены биткоина. Сначала она поднялась выше $12 000, а затем менее чем за 5 минут обрушилась до $10 500.

Это привело к принудительному закрытию контактов трейдеров торговыми площадками. Длинных позиций было ликвидировано на $1,25 млрд, коротких — на $233 млн.

Всего за прошлые сутки почти 70 тыс. пользователей потеряли деньги из-за маржин-коллов, один из клиентов деривативной платформы BitMEX проиграл более $10 млн за одну сделку.

Больше всего ликвидаций произошло на бирже OKEx — почти $700 млн.

На втором месте по объему принудительно закрытых позиций оказалась площадка Bybit с показателем в $500 млн. Следом идут Binance и BitMEX — $302 млн и $70 млн соответственно.

Согласно данным Bybt, объем ликвидаций на Huobi и FTX незначительный — меньше $10 млн. Вероятно, сервис неправильно считает данные, значение может быть больше указанного.

Напомним

Суточный рекорд 2020 г. по ликвидациям был установлен 13 марта. Тогда цена биткоина упала с $8100 до $3800. За этот период биржи закрыли позиций трейдеров на сумму в $5,8 млрд, убыток одного из них составил $70 млн за операцию.