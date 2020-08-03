Польша выписала Газпрому штраф за Севпоток-2

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала "Газпром" на 57 млн долл. за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся роSSийскому газопроводу "Северный поток-2".



"Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (57 млн долл.) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"",— говорится в сообщении на сайте регулятора.



Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к "Газпрому" с запросом информации для расследования в отношении газопровода "Северный поток-2". До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на 40,3 млн евро за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования. В июне подобное дело было возбуждено и против "Газпрома".

