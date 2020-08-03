Фирташ выиграл у АМКУ суд о разделении азотного бизнеса

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о принудительном разделении группы компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений "Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы). Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



"29 июля 2020 года решением Хозяйственного суда г. Киева были полностью удовлетворены исковые требования компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецькое объединение "Азот" (все входят в азотный бизнес Group DF) к АМКУ о признании недействительным решения АМКУ № 598-р "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, наложении штрафа и принудительном разделении", - говорится в сообщении.



По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF.



Отмечается, что истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ о том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением.



Судебное решение означает также незаконность решения АМКУ о принудительном разделении активов азотного бизнеса и о наложении штрафа.

