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2020-08-03
Нова Пошта установила 200 почтоматов возле магазинов АТБ
Нова Пошта установила 200 почтоматов возле магазинов «АТБ» в 95 городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
Фото: epravda.com.ua
Как они работают
В компании сообщили, что установили почтоматы нового формата, без дисплеев. Нужно ввести код и открыть ячейку с помощью мобильного приложения Новой Пошты.
Когда заказ прибывает в почтомат, клиент получает уведомление. Далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку «Открыть ячейку» в мобильном приложении.
К концу года Новая Пошта планирует масштабировать проект и установить почтоматы по всей сети магазинов АТБ.