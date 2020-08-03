Нова Пошта установила 200 почтоматов возле магазинов «АТБ» в 95 городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Фото: epravda.com.ua

Как они работают

В компании сообщили, что установили почтоматы нового формата, без дисплеев. Нужно ввести код и открыть ячейку с помощью мобильного приложения Новой Пошты.

Когда заказ прибывает в почтомат, клиент получает уведомление. Далее ему нужно подойти с телефоном к почтомату и нажать кнопку «Открыть ячейку» в мобильном приложении.

К концу года Новая Пошта планирует масштабировать проект и установить почтоматы по всей сети магазинов АТБ.