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2020-08-03
Абрамович продает 40% роSSийской золотодобывающей компании
РоSSийский миллиардер Роман Абрамович, проживающий в Лондоне, продает 40,06% роSSийской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн. Об этом сообщает Reuters, передает Униан.
Фото: rbc.ru
Кто купил и за сколько купил долю компании
Покупателем выступила Fortiana Holdings Limited бизнесмена Владислава Свиблова, который интересуется добычей цинка и золота в Сибири.
Сумма сделки составит 437,3 млн фунтов или $574,3 миллиона.
Причина продажи
Абрамович продает Highland Gold, где был акционером много лет, на фоне рекордных мировых цен на золото.
Компанию Highland Gold, которая входит в топ-10 золотодобытчиков в РоSSии с несколькими активами в Сибири и на Дальнем Востоке, оценили для сделки в $1,4 миллиарда.
Цена золота выросла
- По состоянию на утро 31 июля унция золота торговалась по $ 1955. При этом максимальное значение в ходе торгов впервые в истории составило $ 2005. То есть впервые в истории цена золота превысила $2 тысячи.
- По состоянию на май 2020 года запасы золота в центральных банках мира составляли 34 859,33 тонны, в странах еврозоны накоплено 10 776,1 тонны, что составляет 58,7% золотовалютных резервов еврозоны, говорится в статистических данных Международного валютного фонда.