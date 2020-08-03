РоSSийский миллиардер Роман Абрамович, проживающий в Лондоне, продает 40,06% роSSийской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн. Об этом сообщает Reuters, передает Униан.

Фото: rbc.ru

Кто купил и за сколько купил долю компании

Покупателем выступила Fortiana Holdings Limited бизнесмена Владислава Свиблова, который интересуется добычей цинка и золота в Сибири.

Сумма сделки составит 437,3 млн фунтов или $574,3 миллиона.

Причина продажи

Абрамович продает Highland Gold, где был акционером много лет, на фоне рекордных мировых цен на золото.

Компанию Highland Gold, которая входит в топ-10 золотодобытчиков в РоSSии с несколькими активами в Сибири и на Дальнем Востоке, оценили для сделки в $1,4 миллиарда.

Цена золота выросла