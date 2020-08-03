Нефть дешевеет из-за увеличения добычи странами ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник, 3 августа, снизились из-за опасений по поводу избыточного предложения, поскольку страны ОПЕК+ снизили сокращение добычи в августе. Кроме того, рост количества случаев коронавируса во всем мире указывает на замедление роста спроса на топливо. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дешевеет из-за увеличения добычи странами ОПЕК+

Торги на бирже

Нефть марки Brent подешевела на 0,69% до $43,22 за баррель к 10:00 по киевскому времени.

Нефть WTI снизилась на 0,84% до $39,93 за баррель.

Brent показала четвертый месяц роста в июле, а нефть WTI — третий. Оба контракта выросли с низшей точки, достигнутой в апреле, когда большая часть мира была заблокирована из-за пандемии коронавируса.

Причина снижения цен

ОПЕК+ (группа ОПЕК и ее союзники, включая РоSSию), собирается увеличить добычу в августе, добавив около 1,5 млн баррелей в сутки в мировые поставки.

«Инвесторов беспокоит переизбыток предложения, так как ОПЕК+ должна начать снижать сокращения добычи в этом месяце, а восстановление цен на нефть с рекордно низких уровней, вероятно, будет стимулировать производителей сланца США наращивать добычу», — сказал генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Хироюки Кикукава.

По его словам, опасения по поводу возобновления случаев коронавируса оказывают давление на нефтяные рынки.

В этом году цены на нефть будут медленно расти вверх, поскольку постепенное ослабление ограничений, вызванных коронавирусом, повышает спрос, хотя вторая волна covid-19 может замедлить темпы восстановления, согласно опросу Reuters.

Добыча нефти ОПЕК в июле выросла более чем на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили добровольное дополнительное сокращение производства, а другие члены ОПЕК не достигли большого прогресса в соблюдении ограничительной сделки.

Добыча ОПЕК в июле составила в среднем 23,32 миллиона баррелей в сутки. Это на 970 тыс. баррелей в сутки выше пересмотренного июньского показателя, который был самым низким с 1991 года.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Украина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимумаУкраина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума
Северодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта роSSийских удобренийСеверодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта роSSийских удобрений
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки сталиИз-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
Мировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООНМировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООН
Миллиардер Рэй Далио предупредил о рисках для доллара из-за торговых войнМиллиардер Рэй Далио предупредил о рисках для доллара из-за торговых войн
Нефть дешевеет из-за роста заболеваемости СOVID-19Нефть дешевеет из-за роста заболеваемости СOVID-19
РоSSийским трубоукладчикам не позволяют достроить "Северный поток-2" из-за нереста трескиРоSSийским трубоукладчикам не позволяют достроить "Северный поток-2" из-за нереста трески
Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потокаУкраина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока
Нефть подорожала до 44 долл. за баррельНефть подорожала до 44 долл. за баррель
Последние новости
Подгружаем последние новости