Kodak стал фармацевтической компанией

Kodak, один из мощнейших брендов в мире фотографий, обанкротившийся в 2012 году, превратился в фармацевтическую компанию и получил от правительства США кредит на развитие в $756 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Kodak стал фармацевтической компанией

Что предшествовало решению

На такой шаг власть идет, чтобы бороться с зависимостью от лекарств, произведенных в других странах, в частности в Китае и Индии.

Компания планирует открыть дочернее предприятие Kodak Pharmaceuticals, которое будет заниматься производством ингредиентов для лекарств.

Известие о выходе бывшего производителя фотографической пленки на фармацевтический рынок спровоцировала столь большой рост акций Kodak (свыше 500%), из-за чего торги пришлось приостановить.

Компания планирует перевести на выпуск химических ингредиентов 30-40% своего бизнеса.

Кредит от правительства

Кредит в $756 млн был выдан Kodak правительством США в рамках действия Закона о оборонной промышленности, который был принят еще во времена войны в Корее.

Ранее администрация Трампа уже активно использовала его для ускорения производства аппаратов ИВЛ, защитных масок и прочего медицинского оборудования для борьбы с эпидемией covid-19.

Напомним

Это не первый случай, когда Kodak пробует себя в фармацевтической индустрии. В 1988 году компания купила производителя лекарств Sterling Drug за $5,1 млрд, но затем продала его по частям в 1994-ом.

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