Apple купила стартап, который превращает iPhone в платежный терминал
Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать смартфоны в качестве мобильных платежных терминалов. Об этом
Стоимость сделки
По данным издания, Apple заплатила за сделку около $100 млн.
Что известно о Mobeewave
Mobeewave основана в 2011 году предпринимателями Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом.
Компания базируется в Монреале и разрабатывает технологию, которая позволяет использовать смартфон для приема платежей с помощью банковской карты или другого смартфона.
Как работает
Работа системы обеспечивается благодаря специальному ПО и не требует никаких аппаратных дополнений, кроме чипа Near Field Communications (NFC).
Как отмечают источники, знакомые с деталями сделки, в iPhone чипы NFC есть с 2014 года, а теперь Apple намерена использовать разработки Mobeewave для внедрения этой функции в своих смартфонах.
Интеграция с Mobeewave может позволить любому пользователю с iPhone принимать платежи без дополнительного оборудования.
Также источник издания сообщил, что в Mobeewave «работают десятки сотрудников», и Apple сохранила команду, позволив разработчикам работать из Монреаля.
В Apple сделку не комментируют. «Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы», ? сказал представитель компании.
Напомним
В 2014 году Apple добавила функцию Apple Pay, которая позволяет оплачивать покупки в розничных магазинах, а в прошлом году у компании появилась кредитная карта Apple Card.