Apple купила стартап, который превращает iPhone в платежный терминал

Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать смартфоны в качестве мобильных платежных терминалов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: delo.ua

Стоимость сделки

По данным издания, Apple заплатила за сделку около $100 млн.

Что известно о Mobeewave

Mobeewave основана в 2011 году предпринимателями Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом.

Компания базируется в Монреале и разрабатывает технологию, которая позволяет использовать смартфон для приема платежей с помощью банковской карты или другого смартфона.

Как работает

Работа системы обеспечивается благодаря специальному ПО и не требует никаких аппаратных дополнений, кроме чипа Near Field Communications (NFC).

Как отмечают источники, знакомые с деталями сделки, в iPhone чипы NFC есть с 2014 года, а теперь Apple намерена использовать разработки Mobeewave для внедрения этой функции в своих смартфонах.

Интеграция с Mobeewave может позволить любому пользователю с iPhone принимать платежи без дополнительного оборудования.

Также источник издания сообщил, что в Mobeewave «работают десятки сотрудников», и Apple сохранила команду, позволив разработчикам работать из Монреаля.

В Apple сделку не комментируют. « Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы», ? сказал представитель компании.

Напомним