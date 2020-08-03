Фондовые индексы стран Западной Европы ушли в минус

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, 31 июля, и завершили июль в минусе. Об этом сообщает Униан со ссылкой на MarketWatch.

Фото: stockworld.com.ua

На сколько снизились индексы

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая. Германский DAX опустился на 0,54% — до минимума с 1 июля, французский CAC 40 — на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 — 1,7%.

Предыдущие прогнозы

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет. В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.