Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 года

Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 года

Сегодня, 3 августа 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,67 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,50 гривен за доллар, продажи – 27,80 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,57 гривен/доллар, продажа – 27,63 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,30 гривен за евро, продажи – 32,90 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,30 гривен/евро, продажа – 32,41 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,30 гривен за 10 рублей, продажи – 3,83 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,70 гривен за 10 рублей, продажа – 3,79 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Сергей Албул, КиевВласть

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