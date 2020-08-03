Доходы Трампа за 2019 год выросли на $12 миллионов
В 2019 году бизнес президента США Дональда Трампа принес ему $446 млн, что на 2,6% ($12 млн) больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в ежегодном финансовом отчете,
На сколько выросли доходы
Документ о финансовых делах президента подготовил офис по правительственной этике, он опубликован на сайте CNN.
Согласно отчету, прибыль курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с $22,7 млн в 2018 году до $21,4 млн в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома уменьшилась с $40,8 млн до $40,5 млн в 2019 году, передает газета The Wall Street Journal.
В документе указано, что Дональд Трамп получил $13,5 млн от продажи особняка в Беверли-Хиллз, более $100 тыс. — в качестве гонорара за книгу «Искусство заключать сделки», пенсию от Премии гильдии киноактеров ($77,8 тыс.) и от Американской федерации артистов телевидения и радио ($8,7 тыс.).
По данным отчета, за президентом числится 14 кредитов.
Что еще известно
- Верховный суд обязал Дональда Трампа отчитаться о налогах. Доступ к бумагам получит прокуратура Нью-Йорка. Демократы два года добивались обнародования отчетности. Они пытаются доказать, что Трамп причастен к мошенничеству и отмыванию денег.