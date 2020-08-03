Цена на золото впервые в истории превысила $2 тысячи

По состоянию на утро 31 июля унция золота торговалась по $ 1955 при этом максимальное значение в ходе торгов впервые в истории составило $ 2005. Об этом сообщает Reuters.

Фото: ubr.ua

Что повлияло на рост

Отмечается, что золото дорожает на фоне обвала экономики США — ранее стало известно о квартальное падение ВВП на 32,9%.

Напомним

Утром 27 июля цена на золото составляла $1931 за унцию, а на закрытии предыдущих торгов — $1943 за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.