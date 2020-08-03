Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией в мире

Стоимость акций Apple в начале торгов 31 июля поднялась до рекордной отметки в $ 412 за штуку. В результате рыночная капитализация американской компании достигла $ 1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, отмечает Reuters.

Позже, по данным Bloomberg, акции Apple немного сбавили темп и дорожали на 6,66% — до $ 410,31 за бумагу.

Предыстория

Нефтяной гигант Саудовской Аравии стал самой дорогой публичной компанией в мире сразу после выхода на биржу в декабре 2019 года.

Saudi Aramco продолжала опережать другие корпорации до сегодня, указывает агентство. В пятницу капитализация Saudi Aramco составила $ 1,76 трлн.

До выхода Saudi Aramco на биржу Apple конкурировала за звание самой дорогой публичной компании с Microsoft , напоминает издание.

С конца декабря акции Aramco упали на 6,4%, что намного меньше снижения цены акций других крупных нефтяных компаний, указывает Bloomberg.

Apple в четверг отчиталась о рекордной квартальной выручке — $ 59,7 млрд. Это на 11% больше, чем за тот же период 2019 года. Чистая прибыль составила $ 16,3 млрд, а на одну акцию — $ 2,58, что на 18% больше третьего квартала прошлого года.