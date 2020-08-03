Количество угольных электростанций в мире впервые уменьшилось

Снижение происходит за счет Европы, а Китай, напротив, наращивает эксплуатацию новых угольных электростанций.

Количество угольных электростанций в мире впервые уменьшилось
Старобешевская ТЭС
Фото: de.com.ua

Впервые за последние десятилетия мировое производство электроэнергии из угля сократилось в первой половине 2020 года.

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 3 августа, докладе экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor, передает DW.

В первые шесть месяцев 2020 года в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватта. За тот же период закрыты электростанции объемом более 21 гигаватта.

Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит, главным образом, за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватта, а во втором будет уменьшен на 6 гигаватт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от привычных значений последних пяти лет. Исключение составляет Китай, который увеличивает ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают эти электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.

Отмечается, что в Германии в июле был принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года. В поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

По мнению экспертов, Украина не сможет обойтись без угольной генерации еще по меньшей мере 25-30 лет.

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