В июне Япония снизила экспорт стали

В июне Япония снизила экспорт стали

В течение июня 2020 года стальной экспорт из Японии составил 2,423 млн. тонн. Снижение показателей к предыдущему месяцу – 3,1%, в годовом соотношении – 16,7%, говорится в материалах японской федерации сталепроизводителей.

На долю продукции из обычных сталей в общем объёме пришлось 1,535 млн. тонн – на 6% меньше по сравнению с маем и на 20,2% в сравнении с июнем 2019 года. Экспорт специальных сталей снизился на 11,3% и 35,7% соответственно до 0,375 млн. тонн.

За I полугодие Япония экспортировала 17,07 млн. тонн стальной продукции. Рост объёмов в годовом сопоставлении –4,8%. С начала финансового года (апрель-июнь) показатели по стальному экспорту снизились на 10,6% до 7,766 млн. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

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