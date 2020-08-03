Сын экс-собственника "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров за 10 млн евро, - итальянское СМИ

Остров Галлинара веками принадлежал Католической церкви.

Сын экс-собственника "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров за 10 млн евро, - итальянское СМИ
Фото: corriere.it

Остров Галлинара в итальянской Лигурии несколько дней назад был продан за более чем 10 млн евро. Его купил сын бывшего владельца компании "Мотор Сич", экс-регионала Вячеслава Богуслаева, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

"Это единственный настоящий остров Лигурии: природный заповедник, богатый историей, за 1,5 километра от побережья между Альбенгой и Алассио, который веками принадлежал Церкви, а затем, в последние 150 лет, - состоятельным банкирам и промышленникам", - уточняет СМИ.

По его данным, остров, который в Средневековье служил убежищем для пап, Александр Богуслаев купил у девяти семей собственников, владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, 42-летний Александр Богуслаев имеет гражданство Гренады. Переговоры о приобретении острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенга и Алассио. Ширина и длина острова - менее полукилометра (470х450 метров), он поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.

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