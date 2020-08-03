ОПЕК начала наращивать добычу нефти

ОПЕК начала наращивать добычу нефти

Добыча нефти ОПЕК в июле выросла более чем на 1 млн баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили добровольное дополнительное сокращение производства, а другие члены ОПЕК не достигли большого прогресса в соблюдении ограничительной сделки.

Добыча ОПЕК в июле составила в среднем 23,32 млн баррелей в сутки, показало исследование Рейтер. Это на 970 тыс. баррелей в сутки выше пересмотренного июньского показателя, который был самым низким с 1991 года.

"Потенциал роста будет оставаться в дефиците до тех пор, пока будут сохраняться отголоски пандемии COVID", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Июльское увеличение добычи стало максимальным с апреля.

Добыча Саудовской Аравии в июле составила 8,4 млн баррелей в сутки, увеличившись на 850 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем, показало исследование.

"Низкие цены усложняют жизнь тем странам-членам ОПЕК, которые вынуждены дополнительно сокращать добычу", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank.

МинПром по материалам Рейтер

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