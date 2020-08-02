Пенсии в Украине в ближайшие три года изменятся: названы суммы

Размер пенсий в Украине напрямую зависит от размера минимальной заработной платы. Предполагается, что в 2021 году минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – до 2680 грн, а в 2023 году минимальная пенсия составит 2870 грн.

Такой прогноз на три года озвучили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По их оценкам, минимальная зарплата в 2021 году составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн, а в 2023 году – 7176 грн.

Согласно украинскому законодательству, пенсия для тех, кто выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% минималки. В настоящее время минимальная зарплата в Украине составляет 1889 грн. Это небольшая сумма, поэтому ощутить на себе улучшение уровня жизни с такими зарплатами у пенсионеров точно не получится.

Прогнозируется, что средняя зарплата в Украине в 2021 году вырастет до 13 632 грн,

в 2022-м - до 15 414 грн, в 2023-м - до 17 169 грн. Зарплата работников скорой помощи в 2021 году должна вырасти в 2,5 - 3 раза.

Недавно в Минсоцполитики заявили, что с 1 января 2021 года пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 40% от прожиточного минимума. С 1 апреля 2020 года пенсионерам, достигшим 80 лет, пенсии увеличили на 500 гривен. Эту сумму ежемесячно получают те граждане, у которых пенсия составляет не более 9205 гривен.