Нацкомиссия утвердила новые "зеленые" тарифы на электроэнергию

Президент подписал соответствующий закон 31 июля.

Нацкомиссия утвердила новые "зеленые" тарифы на электроэнергию
Сонячна електростанція на Закарпатті
Фото: Закарпатті будують грандіозну сонячну електростанцію

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила уменьшение "зеленого" тарифа согласно закону, который накануне подписал президент. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа, говорится на сайте ведомства.

"1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЕКУ "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования" (с 1 августа 2020 года)", - говорится в сообщении.

"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона .. во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", - отмечала на заседании и.о. председателя Нацрегулятора Оксана Кривенко.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го по 31 декабря 2019 года солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами мощностью 2000 кВт - на 7,5%.

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