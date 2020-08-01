В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию

Ее мощность после введения в действие всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт.

В Объединенных Арабских Эмиратах начала работу первая в стране атомная электростанция "Барака". Первый энергоблок станции запустили 1 августа. Об этом сообщил представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Немецкая волна.

Власти заявили о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". Мощность станции после введения в действие всех четырех энергоблоков будет составлять 5600 мегаватт, что, как утверждает арабская сторона, покроет до четверти потребностей страны в энергии.

К строительству станции привлекли южнокорейский энергетический концерн Kepco. Строительство обошлось в 24,4 млрд долларов США .

В Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

С критикой проекта выступил Катар, который считает станцию "угрозой для мира в регионе".

Напомним, в мае в Украине общая мощность атомных блоков упала до исторического минимума в 6780 МВт.