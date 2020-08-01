СБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривен

СБУ задокументировала в Киеве попытку организованной группы осуществить отчуждение имущества одного из частных системных украинских банков на сумму почти 90 млн гривен. По предварительной версии следствия, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ .

“Организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.

Троим участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним сотрудники прокуратуры Киева , Нацполиции и СБУ разоблачили группу лиц, которые подозреваются в организации поставок на территорию Украины контрабандным путем незарегистрированных лекарственных средств. Лекарства сердечно-сосудистой и онкологической группы поставлялись из РоSSийской Федерации, Турецкой Республики и стран Европы.

Фото: пресс-служба СБУ