На каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларов

Суммарный долг государства вырос как в долларах, так и в национальной валюте. На начало июля сумма долга составила 85,1 миллиарда долларов. В гривнах это выглядит еще страшнее – 2269,17 миллиарда. Это составляет 57% ВВП нашей страны.

Иными словами, мы должны более половины того, что производим за год. При этом в Нацбанке Украины ожидают, что к концу года госдолг вырастет еще – до 62% от ВВП .

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП , а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курс гривни", - сообщает НБУ.

Только лишь за прошлый месяц долг вырос на 59,71 миллиарда гривен или на 2,89 миллиарда долларов. Такой рост связан с тем, что в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов, а также 500 миллионов евро от Евросоюза .

Конечно, эти денежные поступления помогают поддерживать на плаву украинский бюджет, однако все эти деньги придется отдавать нам всем. Если разбить весь существующий долг поровну на всех живых и полуживых украинцев, то получится, что каждый из нас уже должен по 54 305 гривен или примерно по 2 тысячи долларов. Причем, это с учетом всех стариков, младенцев и нетрудоспособных, то есть всех, кто населяет Украину. А если учесть, что из этой массы примерно лишь треть трудоспособного и работающего населения, то получается, что на каждом из нас, работающих, уже "висит" долг примерно в 6 тысяч долларов.

При этом Нацбанк прогнозирует, что с каждым годом сумма долга будет уменьшаться на 2-3 процентных пункта – "за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики".

И тут мог бы начаться длинный перечень "если". Если экономика будет расти, если фискальная политика будет грамотной, если власть будет мудрой, если будут меньше воровать и если не случится еще какой-нибудь пакости в виде нового коронавируса.

Из этого всего можно сделать лишь один, абсолютно достоверный, вывод: МВФ просто так никого никого не подсаживает на кредитную иглу. И уж конечно, он сделает все для того, чтобы мы с нее не соскочили ни сейчас, ни в обозримом будущем.