На каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларов

На каждом украинце уже “висит“ долг в две тысячи долларов: что дальше

Суммарный долг государства вырос как в долларах, так и в национальной валюте. На начало июля сумма долга составила 85,1 миллиарда долларов. В гривнах это выглядит еще страшнее – 2269,17 миллиарда. Это составляет 57% ВВП нашей страны.

Иными словами, мы должны более половины того, что производим за год. При этом в Нацбанке Украины ожидают, что к концу года госдолг вырастет еще – до 62% от ВВП.

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курс гривни", - сообщает НБУ.

Только лишь за прошлый месяц долг вырос на 59,71 миллиарда гривен или на 2,89 миллиарда долларов. Такой рост связан с тем, что в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов, а также 500 миллионов евро от Евросоюза.

На каждом украинце уже “висит“ долг в две тысячи долларов: что дальше

Конечно, эти денежные поступления помогают поддерживать на плаву украинский бюджет, однако все эти деньги придется отдавать нам всем. Если разбить весь существующий долг поровну на всех живых и полуживых украинцев, то получится, что каждый из нас уже должен по 54 305 гривен или примерно по 2 тысячи долларов. Причем, это с учетом всех стариков, младенцев и нетрудоспособных, то есть всех, кто населяет Украину. А если учесть, что из этой массы примерно лишь треть трудоспособного и работающего населения, то получается, что на каждом из нас, работающих, уже "висит" долг примерно в 6 тысяч долларов.

При этом Нацбанк прогнозирует, что с каждым годом сумма долга будет уменьшаться на 2-3 процентных пункта – "за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики".

И тут мог бы начаться длинный перечень "если". Если экономика будет расти, если фискальная политика будет грамотной, если власть будет мудрой, если будут меньше воровать и если не случится еще какой-нибудь пакости в виде нового коронавируса.

Из этого всего можно сделать лишь один, абсолютно достоверный, вывод: МВФ просто так никого никого не подсаживает на кредитную иглу. И уж конечно, он сделает все для того, чтобы мы с нее не соскочили ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Кстати, поговаривают, что после первого транша, полученного Украиной, МВФ якобы заморозил дальнейшие поступления. Очевидно хочет сделать Украину еще более сговорчивой. Хотя куда уж дальше. Официальной информации об этом пока нет ни от украинского правительства, ни от руководства МВФ. В такой ситуации не известно, что лучше: получить, в конце концов, деньги или не получить.


Марченко Любов, Тудей

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