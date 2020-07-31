Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле. Об этом регулятор сообщил в своем Инфляционном отчете за июль.

Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год
Фото: volynnews.com

Как восстанавливается рынок труда

«Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне, согласно еженедельным данным о количестве резюме, вернулась на докарантинный уровень.

Как ранее отмечали в Нацбанке, смягчение карантинных ограничений способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий сектора услуг, которые наиболее пострадали во время коронакризиса. Ситуация на рынке труда хоть и остается хуже докризисной, демонстрирует признаки стабилизации.

»Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства", — говорится в сообщении.

На 2021 год НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 — 8,8% (8,6% ранее).

Напомним

  • Количество официальных безработных в июне сократилось на 100 тысяч человек до 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
  • Минэкономики прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.
  • МВФ прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.

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