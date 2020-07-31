Крупнейшие IT-компании подорожали на $250 миллиардов

Отчеты компаний вышли после того, как Министерство торговли США сообщило о рекордном падении экономики во втором квартале, когда экономическая активность оказалась парализована из-за закрытия компаний, заводов и ресторанов для сдерживания коронавируса.

Результаты всех четырех IT-компаний, в свою очередь, превзошли ожидания рынка, что вызвало бурный рост их акций на постмаркете.

Apple сообщила, что ее доход в третьем финансовом квартале года, который завершился 27 июня, составил $59,7 млрд (аналитики прогнозировали $52,25 млрд). Это на 11% больше, чем за тот же период 2019 года. Чистая прибыль составила $16,3 млрд, а на одну акцию — $2,58, что на 18% больше третьего квартала прошлого года.

Гендиректор компании Тим Кук назвал июньский квартал рекордным и объяснил, что успехи Apple связаны с двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и в каждом из географических сегментов. Международные продажи составили 60% от квартального дохода компании. Apple 13 августа выплатит дивиденды в размере $0,82 на акцию.

Amazon

Amazon отчитался о выручке $88,91 млрд — рост на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $10,3. Это почти в 10 раз больше, чем предсказывали аналитики: они говорили, что Amazon получит $1,46 на акцию при выручке $81,56 млрд.

Facebook

Выручка Facebook показала самый медленный рост выручки с момента первичного размещения акций на бирже в 2012 году. Выручка составила $18,7 млрд, чистая прибыль на акцию $1,8. Это все равно лучше, чем предсказывали аналитики: например, компания Refinitiv прогнозировала выручку на $1 млрд меньше — $17,4 млрд при доходе на акцию $1,39.

Facebook также немного побил ожидания по пользователям: за квартал было 1,79 млрд ежедневных активных юзеров и 2,7 млрд активных пользователей за месяц.

Несмотря на то что многие крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook, компания все равно показывает неплохие результаты, отметил Джим Крамер. Это объясняется тем, что Facebook необходим миллионам малых бизнесов. «Instagram Shops — огромный хит. Сервис крайне необходим малому и среднему бизнесу. Неудивительно, что акции подорожали», — считает ведущий. Бумаги компании вечером в четверг дорожали на 6%. Google Alphabet