Экономика Франции сократилась на 13,8%. Рекордное падение с послевоенного времени

Такие данные опубликовало французское статистическое агентство INSEE, сообщает «Европейская правда».

Фото: zagranportal.ru

Как власти оценивают ситуацию

В первом квартале падение составило 5,9%. Эти показатели являются рекордными с тех пор, как данные были впервые собраны в 1949 году.

Министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что цифры «серьезные», но не настолько плохие, как ожидалось. Он сослался на предварительные оценки, согласно которым ВВП во втором квартале должно было сократиться на 17%.

По данным статистического агентства, ВВП в целом снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление домашних хозяйств сократилось на 11 процентов после падения на 5,8% в первом квартале.

Формирование основного капитала сократилось на 17,8% по сравнению с падением на 10,3% в первые три месяца года.

Французский экспорт сократился на 25,5% после падения на 6,1% в первом квартале. Импорт не так сильно пострадал, но все же снизился на 17,3% после падения на 5,5% в первом квартале.

Прогноз

Правительство прогнозирует падение ВВП по итогам года на 11%, а также рекордный дефицит бюджета в 11,4%.

Отмечается, что до пандемии коронавируса Франция планировала иметь дефицит в 2,2%.

Ранее сообщалось