ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены

Фонд гарантирования продал помещение, в котором находился главный офис Дельта Банка, за 66,56 млнгрн для ООО «Валми Инвест». Соответствующий «голландский» аукцион состоялся 27 июля (стартовая цена была 156,3 млн грн). Об этом пишет Finbalance.

ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены

Где находится здание

Помещение расположено в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38, в 5 минутах от метро «Дружбы народов». Рядом находятся важные транспортные узлы, современные бизнес-центры, Ботанический сад им. Гришко, парк «Певческое поле», монумент «Родина-Мать».

Общая площадь помещения составляет 3883,40 кв.м. «Дельта Банку» принадлежат 1-4 этажи многоэтажного дома, а также подвал и мезонин. На территории здания есть места для парковки.

Помещение банка оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офиса. В лот также входят основные средства в количестве 6423 единиц, среди которых офисная мебель, средства связи, оргтехника.

В госреестре конечным бенефициаром ООО «Валми Инвест» указан Олег Вишняков.

Предыстория

ПАО «Дельта Банк» признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Дельта Банк» Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами «Дельта Банка» на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением Астра Банка, который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

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