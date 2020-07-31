Наблюдательный совет "Укрнафты" заключил контракт с новым главой правления

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" заключила с Олегом Гезом контракт на должность председателя правления компании.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что 30 июля наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил полномочия Геза как члена правления компании и 31 июля с ним был заключен контракт как с председателем правления "Укрнафты".

Как мы сообщали, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса и выбрали исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

25 мая наблюдательный совет "Укрнафты" без конкурса выбрал Геза главой правления. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. При этом "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Назначение Марка Роллинса в 2015 году было призвано вывести компанию из-под контроля группы "Приват".