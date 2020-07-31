Наблюдательный совет "Укрнафты" заключил контракт с новым главой правления

Олег Гез был избран на должность 25 мая.

Наблюдательный совет "Укрнафты" заключил контракт с новым главой правления
Фото: ukrnafta.com

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" заключила с Олегом Гезом контракт на должность председателя правления компании.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что 30 июля наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил полномочия Геза как члена правления компании и 31 июля с ним был заключен контракт как с председателем правления "Укрнафты".

Как мы сообщали, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса и выбрали исполняющим эти обязанности Олега Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

25 мая наблюдательный совет "Укрнафты" без конкурса выбрал Геза главой правления. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. При этом "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Назначение Марка Роллинса в 2015 году было призвано вывести компанию из-под контроля группы "Приват".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
Glencore понизила добычу сырья по всем направлениямGlencore понизила добычу сырья по всем направлениям
Минфин провел расчеты по новым облигациям на $2 миллиардаМинфин провел расчеты по новым облигациям на $2 миллиарда
Киевсовет уменьшил ставку налога для промышленных предприятий
Асфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат КиевсоветаАсфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат Киевсовета
Киевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривенКиевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривен
Если контракт с ДТЭК перестанет отвечать интересам государства, он будет пересмотрен, - глава "Центрэнерго"Если контракт с ДТЭК перестанет отвечать интересам государства, он будет пересмотрен, - глава "Центрэнерго"
Киевсовет установил для летних и сезонных площадок паевое участие в размере 1 гривнаКиевсовет установил для летних и сезонных площадок паевое участие в размере 1 гривна
Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112
МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%
НБУ продал монеты «1075 лет со времени правления княгини Ольги» на 46 тысячНБУ продал монеты «1075 лет со времени правления княгини Ольги» на 46 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости