Tata Steel решила создать в Индии собственную отрасль ломопереработки

Tata Steel решила создать в Индии собственную отрасль ломопереработки

Индийская металлургическая компания Tata Steel начала закупки металлолома на внутреннем рынке для нового ломоперерабатывающего комплекса, строительство которого завершается в штате на севере страны.

Как заявляет Tata Steel, предприятие будет оснащено полным набором современного оборудования для переработки металлолома, включая шреддеры и пакетировочные прессы. На нем можно будет ежегодно перерабатывать до 500 тыс. т лома из различных источников — автомобильного, бытового, промышленного, от демонтажа металлоконструкций и т. д.

Данное предприятие, по словам представителей Tata Steel, станет первым подобным комплексом в стране. Оно даст возможность получать качественное сырье для электродуговых и индукционных печей.

По итогам 2019 г. Индия стала вторым по величине импортером металлолома в мире, уступая только Турции. При этом индийские компании закупают за рубежом, прежде всего, шредированный и другой качественный лом.

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