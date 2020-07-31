Tata Steel решила создать в Индии собственную отрасль ломопереработки

Индийская металлургическая компания Tata Steel начала закупки металлолома на внутреннем рынке для нового ломоперерабатывающего комплекса, строительство которого завершается в штате на севере страны.



Как заявляет Tata Steel, предприятие будет оснащено полным набором современного оборудования для переработки металлолома, включая шреддеры и пакетировочные прессы. На нем можно будет ежегодно перерабатывать до 500 тыс. т лома из различных источников — автомобильного, бытового, промышленного, от демонтажа металлоконструкций и т. д.



Данное предприятие, по словам представителей Tata Steel, станет первым подобным комплексом в стране. Оно даст возможность получать качественное сырье для электродуговых и индукционных печей.



По итогам 2019 г. Индия стала вторым по величине импортером металлолома в мире, уступая только Турции. При этом индийские компании закупают за рубежом, прежде всего, шредированный и другой качественный лом.



