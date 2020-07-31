Идеальным спасителем для Thyssenkrupp может стать шведский SSAB

Идеальным спасителем для Thyssenkrupp может стать шведский SSAB

Второй по величине акционер Thyssenkrupp, Cevian, считает шведского производителя стали SSAB подходящим партнером для потенциального сотрудничества в области производства стали. Об этом сообщает Yieh.com.
 
Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Cevian направил документ для руководства Thyssenkrupp со ссылкой на то, что SSAB является самым экономически "здоровым" из возможных партнеров, включая Salzgitter и Tata Steel, с точки зрения баланса.

Тем не менее со стороны немецких профсоюзов ожидается сопротивление из-за опасений потери множества рабочих мест в Thyssenkrupp. Ранее профсоюзы заявляли, что согласны с объединением с Salzgitter.

МинПром по материалам МеталлТорг

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