Идеальным спасителем для Thyssenkrupp может стать шведский SSAB

Второй по величине акционер Thyssenkrupp, Cevian, считает шведского производителя стали SSAB подходящим партнером для потенциального сотрудничества в области производства стали. Об этом сообщает Yieh.com.



Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Cevian направил документ для руководства Thyssenkrupp со ссылкой на то, что SSAB является самым экономически "здоровым" из возможных партнеров, включая Salzgitter и Tata Steel, с точки зрения баланса.



Тем не менее со стороны немецких профсоюзов ожидается сопротивление из-за опасений потери множества рабочих мест в Thyssenkrupp. Ранее профсоюзы заявляли, что согласны с объединением с Salzgitter.



