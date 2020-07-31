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2020-07-31
Идеальным спасителем для Thyssenkrupp может стать шведский SSAB
Второй по величине акционер Thyssenkrupp, Cevian, считает шведского производителя стали SSAB подходящим партнером для потенциального сотрудничества в области производства стали. Об этом сообщает Yieh.com.
Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Cevian направил документ для руководства Thyssenkrupp со ссылкой на то, что SSAB является самым экономически "здоровым" из возможных партнеров, включая Salzgitter и Tata Steel, с точки зрения баланса.
Тем не менее со стороны немецких профсоюзов ожидается сопротивление из-за опасений потери множества рабочих мест в Thyssenkrupp. Ранее профсоюзы заявляли, что согласны с объединением с Salzgitter.
МинПром по материалам МеталлТорг