В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность

Национальный банк принял отчетность от 84% с 1809 небанковских финансовых учреждений, которые зарегистрировались на веб-портале регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Сколько учреждений подали отчетность

По предварительным данным системы представления отчетности НБУ, по состоянию на 28 июля 2020 года за первое полугодие 2020 года отчитались более 84% из 1 809 небанковских финучреждений, которые зарегистрировались на вебпортале НБУ.

Кто подал отчетность

Активно подавали отчетность лизингодатели (98%), кредитные союзы (92%), страховщики (90%) и ломбарды (88%). Доля страховых и перестраховочных брокеров, подавших отчетность, составляет 77%. Самая плохая ситуация с подачей отчетности сложилась у финансовых компаний (61%).

Требования к предоставлению отчетности

В Нацбанке напомнили, что предоставление отчетности в Национальный банк — это обязательное требование к деятельности небанковских финансовых учреждений. Финучреждения, которые еще не подали отчетность, обязаны подать ее в кратчайшие сроки.

Возможность представления отчетности является только у компаний, зарегистрированных на вебпортале НБУ. Финансовым учреждениям, которые еще не успели зарегистрироваться на вебпортале НБУ для представления отчетности, нужно срочно это сделать.

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