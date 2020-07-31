В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность
Национальный банк принял отчетность от 84% с 1809 небанковских финансовых учреждений, которые зарегистрировались на веб-портале регулятора. Об этом
Сколько учреждений подали отчетность
По предварительным данным системы представления отчетности НБУ, по состоянию на 28 июля 2020 года за первое полугодие 2020 года отчитались более 84% из 1 809 небанковских финучреждений, которые зарегистрировались на вебпортале НБУ.
Кто подал отчетность
Активно подавали отчетность лизингодатели (98%), кредитные союзы (92%), страховщики (90%) и ломбарды (88%). Доля страховых и перестраховочных брокеров, подавших отчетность, составляет 77%. Самая плохая ситуация с подачей отчетности сложилась у финансовых компаний (61%).
Требования к предоставлению отчетности
В Нацбанке напомнили, что предоставление отчетности в Национальный банк — это обязательное требование к деятельности небанковских финансовых учреждений. Финучреждения, которые еще не подали отчетность, обязаны подать ее в кратчайшие сроки.
Возможность представления отчетности является только у компаний, зарегистрированных на вебпортале НБУ. Финансовым учреждениям, которые еще не успели зарегистрироваться на вебпортале НБУ для представления отчетности, нужно срочно это сделать.
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