В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность

Национальный банк принял отчетность от 84% с 1809 небанковских финансовых учреждений, которые зарегистрировались на веб-портале регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность
Фото: mind.ua

Сколько учреждений подали отчетность

По предварительным данным системы представления отчетности НБУ, по состоянию на 28 июля 2020 года за первое полугодие 2020 года отчитались более 84% из 1 809 небанковских финучреждений, которые зарегистрировались на вебпортале НБУ.

Кто подал отчетность

Активно подавали отчетность лизингодатели (98%), кредитные союзы (92%), страховщики (90%) и ломбарды (88%). Доля страховых и перестраховочных брокеров, подавших отчетность, составляет 77%. Самая плохая ситуация с подачей отчетности сложилась у финансовых компаний (61%).

Требования к предоставлению отчетности

В Нацбанке напомнили, что предоставление отчетности в Национальный банк — это обязательное требование к деятельности небанковских финансовых учреждений. Финучреждения, которые еще не подали отчетность, обязаны подать ее в кратчайшие сроки.

Возможность представления отчетности является только у компаний, зарегистрированных на вебпортале НБУ. Финансовым учреждениям, которые еще не успели зарегистрироваться на вебпортале НБУ для представления отчетности, нужно срочно это сделать.

Ранее сообщалось

  • 12 сентября 2019 года Рада приняла закон о сплите. Документ предусматривал разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами.
  • Национальный банк Украины 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

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