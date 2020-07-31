Несмотря на лето, бананы в Украине остаются самыми дешевыми фруктами

Таких цен еще не было: в разгар лета бананы остаются самыми дешевыми фруктами в Украине

Украина стремительно превращается в "банановую республику". Причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Уже много месяцев подряд бананы удерживают позицию самых дешевых фруктов на полках украинских магазинов. Такой, весьма неожиданный, результат аудита, осуществленного командой специалистов EastFruit.

В предыдущие годы подобная тенденция наблюдалась в холодное время года, пока в Украине не начинался сезон активного сбора собственных ягод и фруктов. Однако в этом году, бананы удерживают реноме наиболее дешевого фрукта в самый разгар лета. Ведь замеры проводили 30 июня и 1 июля – в тот период, когда прилавки уже должны ломиться от продукции отечественного садоводства. В те дни цена килограмма бананов в среднем составляла 27 гривен за килограмм. При этом все остальные плоды были дороже.

"Таким образом, банан был самым доступным по цене среди фруктов и ягод — даже немного дешевле, чем арбуз и значительно дешевле, чем яблоко", - говориться в результате исследования.

Таких цен еще не было: в разгар лета бананы остаются самыми дешевыми фруктами в Украине

В итогах аудита также отмечено, что такая ситуация не типична для Украины и наблюдается впервые за много лет. Обычно в летне-весенний период отечественные фрукты становятся гораздо дешевле привозных.

В частности, в прошлом году "летние" яблоки стоили 19,4 гривны и были гораздо дешевле килограмма бананов, стоивших 27,5 гривны.

Специалисты предполагают, что в этом году на ценовую ситуацию повлияла неблагоприятная весна. Из-за поздних весенних заморозков вымерзла большая часть урожая ягод и косточковых культур. Из-за этого черешня и клубника оказались в 2-2,5 раза дороже, чем в прошлом году. Малина прибавила в цене по сравнению с прошлым годом почти 90%, персики оказались дороже на 30%.

Очевидно такая же тенденция сохранится и с яблоками, потому как на их урожае также сказались негативные весенние тенденции. Пока этот самый распространенный украинский фрукт шокирует покупателей ценой до 50 гривен за килограмм.

Напомним, эксперты предупредили украинцев, что ожидать сезонных снижений цен на фрукты и овощи в этом году не стоит. Из-за наводнения на западе Украины, а также весенних холодов и засухи на остальной территории урожай будет небольшим. А значит и цены будут оставаться высокими.


Марченко Любов, Тудей

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