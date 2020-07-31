Glencore понизила добычу сырья по всем направлениям

Glencore понизила добычу сырья по всем направлениям

Одна из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore в 1-м полугодии 2020 года сократила производство меди из собственного сырья на 11% год к году, до 588,1 тыс. тонн, сообщила компания.

Производство кобальта упало на 33%, до 14,3 тыс. тонн.

Выпуск никеля из собственного сырья за январь-июнь практически не изменился, составив 55,2 тыс. тонн против 55,4 тыс. тонн годом ранее. Годовой ориентир по его производству был понижен до 114 тыс. тонн со 122 тыс. тонн, ожидавшихся ранее.

Добыча угля уменьшилась на 15% и составила 58,1 млн тонн. Прогноз по добыче на 2020 год был понижен до 114 млн тонн со 132 млн тонн.

МинПром по материалам МеталлТорг

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