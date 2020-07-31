Еврозона входит в глубокую рецессию с сокращением экономики на 12,1%

Экономика еврозоны во втором квартале сократилась на 12,1%, что привело к вхождению в самую глубокую рецессию за всю историю.

Экономисты прогнозировали, что падение ВВП произойдет на уровне от 8% до 18,5%, пишет Independent.

Оно началось после сокращения производства на 3,8% в январе-марте, когда влияние коронавируса сказалось на всей Европе.

Экономика Испании упала на 18,5%, Франции - почти на 14% во втором квартале, когда в обеих странах был локдаун.

Испания находилась в фактическом локдауне с середины марта по 21 июня. Во Франции разительный спад на 13,8% в апреле-июне также ярко иллюстрирует последствия двухмесячного "стопа". Последствия для рабочих мест и отраслей настолько губительны, что правительство отрицает возможность введения повторного локдауна, несмотря на рост количества больных COVID-19.

Напомним, что во втором квартале 2020 года внутренний валовый продукт США упал почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По предварительным данным американского правительства, ВВП сократился на 32,9%. Это худший показатель со времен Второй мировой войны.

Национальный банк считает, что во втором квартале экономика Украины упала на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.