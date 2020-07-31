Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен

Прокуратура Киева добилась в суде возвращения столичной общине участка земли на просп. Гузара площадью около 12 тыс. кв.м. Стоимость возвращенной земли, по информации прокуратуры, превышает 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева в соцсети Фейсбук.

Хозяйственный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и признал незаконным решение Киевсовета о восстановлении пользования компанией земельным участком, в нарушение требований земельного законодательства.

Компания получила в пользование землю без проведения торгов, также она имела задолженностью по уплате арендной платы более 3 млн гривен.

Защищая нарушены интересы территориальной общины и учитывая грубое нарушение законодательства, Киевская местная прокуратура № 9 обратилась в Хозяйственный суд г.. С иском о признании незаконным и отмене соответствующего решения Киевсовета, который судом удовлетворен.

Напомним, в апреле 2020 года прокуратура Киева начала процесс возвращения столичной общине через суд земельного участка площадью 11 857 кв. м на проспекте Любомира Гузара в Киеве стоимостью более 50 млн гривен.