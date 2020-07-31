Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен

Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен

Прокуратура Киева добилась в суде возвращения столичной общине участка земли на просп. Гузара площадью около 12 тыс. кв.м. Стоимость возвращенной земли, по информации прокуратуры, превышает 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева в соцсети Фейсбук.

Хозяйственный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и признал незаконным решение Киевсовета о восстановлении пользования компанией земельным участком, в нарушение требований земельного законодательства. 

Компания получила в пользование землю без проведения торгов, также она имела задолженностью по уплате арендной платы более 3 млн гривен.

Защищая нарушены интересы территориальной общины и учитывая грубое нарушение законодательства, Киевская местная прокуратура № 9 обратилась в Хозяйственный суд г.. С иском о признании незаконным и отмене соответствующего решения Киевсовета, который судом удовлетворен.

Напомним, в апреле 2020 года прокуратура Киева начала процесс возвращения столичной общине через суд земельного участка площадью 11 857 кв. м на проспекте Любомира Гузара в Киеве стоимостью более 50 млн гривен. 

Фото: Дело


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн"Укрпочта" продала дом за 104 тыс. грн
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривенМинюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
В 2021 году газ подорожает более чем вдвое – FitchВ 2021 году газ подорожает более чем вдвое – Fitch
В четверг, 30 июля, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)В четверг, 30 июля, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривенЗа первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен
Киевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривенКиевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривен
За первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривенЗа первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривен
У Кличко отдали застройщикам 80 млн гривен, специально проигрывая суды, - СМИУ Кличко отдали застройщикам 80 млн гривен, специально проигрывая суды, - СМИ
В Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазиновВ Киеве за нарушения оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов
В среду, 29 июля, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)В среду, 29 июля, ярмарки пройдут в трех районах Киева (адреса)
Последние новости
Подгружаем последние новости