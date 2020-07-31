Северодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта роSSийских удобрений

Северодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта российских удобрений

Северодонецкий "Азот", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, по результатам первого полугодия 2020 года выпустил 330 тыс. тонн минеральных удобрений (за аналогичный период прошлого года – 103,89 тыс. тонн), однако из-за роSSийского импорта удобрений на предприятии запланировано сокращение персонала. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Рост выпуска удобрений в первом полугодии – это результат восстановления полного производственного цикла на предприятии. Мы в марте запустили цех производства аммиака 1-А, и это позволило постепенно наращивать выпуск аммиачной селитры и начать выпуск карбамида. Тем не менее, предприятие на сегодня загружено всего на 30%, и мы не можем говорить о дальнейшей такой же динамике производства после последнего решения Межведомственной комиссии по международной торговле не вводить ограничения на импорт азотных удобрений в Украину. Из-за засилья роSSийского импорта, предприятие будет вынуждено снизить набранные обороты. Мы вынуждены экстренно пересматривать наши производственные планы. Вместо того чтобы набирать персонал мы, наоборот, вынуждены сокращать людей. Придется сократить до 30% персонала", – заявил глава правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" Леонид Бугаев.

По его словам, продукция украинских производителей не может конкурировать в цене с роSSийскими удобрениями, поскольку в РФ цена основного сырья – природного газа – почти в 2,5 раза ниже, чем в Украине. Несмотря на действие с весны 2019 года эмбарго на ввоз удобрений непосредственно из РоSSии, азотные удобрения завозятся в Украину через другие юрисдикции – Беларусь, Грузию, Польшу и Латвию.

МинПром по материалам ОстроВ

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